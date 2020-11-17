شكرا لقرائتكم خبر عن ٤ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات من وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي وسط الإسكندرية عدد ٤ حملات لمحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات بشوارع الحي وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة الظاهرة. توجهت الحملة الأولي إلى شوارع ايزيس وأسفل كوبري محرم بك وميدان الرصافة وشوارع محرم بك واحمد قمحه ولاجيته وعمر لطفي وتانيس وطيبة والأندلس. وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع الاإسكندراني وعرفان ومسجد حجاج. وتوجهت الحملة الثالثة إلى شوارع منشا والإسكندرانى والاسحاقى وعرفان واليعقوبى ومحمد يكن والفراعانى والحملة الرابعة إلى حديقة القائد إبراهيم وشوارع المينا الشرقية وكليه الطب وبورسعيد وعمر لطفي وأحمد قمحة وجواد حسني. وتم خلال هذه الحملات إزالة ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة، والتحفظ عليها، وجار متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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