ورشة عمل للتعريف بنظم التقييم لمعامل ومحطات مياه الشرب في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، إنه تم عقد ورشة عمل بعنوان التعريف بنظم التقييم والمراجعة الداخلية لمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا. وقال «الشهاوي» إن اللقاء مع ممثلي الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة تناول مناقشة نظم التقييم والمراجعة المتبعة من قبل الجهات الرقابية المختلفه والإجراءات المطلوبة لتحسين جودة الخدمة للجمهور. وأضاف «الشهاوي»، أن الشركة تسعى للنهوض بمستوى الخدمة بكافة القطاعات داخل الشركة، وذلك للوصول لرضا المواطن المنياوي. جاء ذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بقطاع المعامل والجوده وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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