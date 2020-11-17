شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 4 محال تجارية و6 وحدات إدارية لتوفير الخدمات لسكان الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه تم بيع ٤ محال تجارية و٦ وحدات إدارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجاري بقطاع ج بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك لتوفير الخدمات المختلفة للسكان المستفيدين بالمشروع، وتم البيع في الجلسة الأولى للمزاد العلني حيث بلغت القيمة البيعية للمحال والوحدات ٢١ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه.
وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر للمحال التجارية تراوح بين ٥٦ و١١٤ ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع للوحدات الإدارية من ١٨ إلى ٢٢ ألفا و500 جنيه للمتر المربع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت- مخبز بلدي- مخبز أفرنجي- مطعم ومشويات)، وأنشطة (خدمة رجال أعمال- مكتب توريدات- مكتب خدمات- استثمار عقاري- مقاولات وتشطيبات- عيادة) للوحدات الإدارية.
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