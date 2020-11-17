شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى الجامعي بأسوان يجري 8875 عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوانش إنه في إطار المنظومة العلاجية والصحية التي تقوم بها المستشفيات الجامعية بأسوان قام المستشفي الجامعي من خلال إحصائية للحالات التي تم دخولها بالمستشفي الجامعي خلال الفترة من 1/1/2020 حتي 1/10/2020 في مختلف الأقسام والتي بلغ عددها 36 قسما علاجيا بالمستشفى الجامعي ويبلغ عدد حالات الدخول 12247 حالة تم توقيع الكشف عليها مع إجراء الفحوصات الطبية وبلغ عدد حالات العمليات الجراحية 8875 عملية في مختلف الأقسام وبلغت حالات الطوارئ 3524 حالة ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه جار أعمال الإنشاءات التي تتم علي قدم وساق بمستشفي الطوارئ والاستقبال الجديد بالمستشفي الجامعي بأسوان على مساحة 1400 متر مربع بهدف التوسعة ولتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك لرفع القدرة الاستيعابية والتي تصل إلي 415 سريرا بالإضافة إلي 300 سرير بمستشفي الباطنة وذلك بعد الانتهاء منها ودخولها الخدمة قريبا.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إلي إهتمام المستشفى الجامعي بإنهاء قوائم الانتظار التي تأتي ضمن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة حرصا علي صحة المواطن والعمل علي إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية في جميع التخصصات الطبية والتي بدأت بالانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب وجار العمل علي الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف الاقسام الأخرى في كافة التخصصات.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعى أنه جار استقبال الحالات بقسم الاستقبال والطوارئ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد من قياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي والعمل علي تطبيق الإجراءات الإدارية بتحديد موعد الزيارات للمرضي وعدم التكدس علي أبواب المستشفي الجامعي وعدم التواجد بالطرقات مع اتباع الإرشادات الطبية في كافة أقسام المستشفى الجامعي بأسوان.