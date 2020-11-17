شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات.. خفيفة على الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء بمختلف محافظات الجمهورية، كما يلى :

- يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندريه - مطروح - رشيد - بلطيم- بورسعيد العريش - رفح )

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضررة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )

