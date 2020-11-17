شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربى فى مقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري بمقر وزارة الخارجية رئيس البرلمان العربي ‎عادل العسومي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر إن الإجتماع يأتى لمناقشة سبل دفع آليات العمل العربي المشترك، وأبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربى فى مقر الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.