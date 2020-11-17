شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداءات بالضرب على مسيرة سلمية لـ"دعم ترامب" في واشنطن .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسيرات دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شارك بها مئات الآلاف من الأمريكيين في العاصمة واشنطن، للمطالبة بفرز عادل لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت 3 نوفمبر، وانتهت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن - اعتداءات من قبل عناصر حركة "حياة السود مهمة"، المعادية لترامب.

وأقدم عناصر من حركة "حياة السود مهمة"، و"انتيفا" بالاعتداء على مسيرات دعم ترامب، وهي المشاهد التي لم تتناولها وسائل إعلام أمريكية عدة، إلا أن الرئيس الأمريكي شارك مقاطع فيديو تظهر هذا الاعتداء.

ووفقا لموقع "تاون هال" اجتمع أنصار ترامب في جميع أنحاء البلاد في واشنطن العاصمة وعواصم الولايات في جميع أنحاء البلاد يوم السبت في "مسيرة المليون MAGA (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا)، وقرر الرئيس ترامب مفاجأة أنصاره في العاصمة بزيارة من موكبه.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة "أنتيفا" واليسار الراديكالى، موجها الدعوى لمكتب التحقيقات الفيدرالية وقوات إنفاذ القانون، لتركيز طاقتها على مقاومة اليسار الراديكالى، قائلا: " أمضوا الصيف في محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة السيئة للديمقراطيين". وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن يركز مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات إنفاذ القانون طاقتهم على أنتيفا واليسار الراديكالي، أولئك الذين أمضوا الصيف في محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة الديمقراطية السيئة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة!".