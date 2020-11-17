السكة الحديد تستقبل أول ماكينة لفحص قضبان خطوطها آليًا نهاية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل ميناء الإسكندرية أول ماكينة تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد لفحص قضبان خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات، للتأكد من سلامتها، نهاية الأسبوع الجارى.
والماكينة الجديدة ستؤدى بالمهام التي كان يقوم بها ما يسمى "عامل الدريسة" الذى كان يمر على القضبان لفحصها برؤية العين للتأكد من مدى وجود عيوب أو مشكلات فنية بشريط السكك الحديدية، من حيث سلامة القضبان لمسير القطارات بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، مما سينعكس على حوادث خروج القطارات عن مسارها وسقوطها من على القضبان.
وهذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقوم بالتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليل كامل للعيوب من خلال تسجيل البيانات على "سى دى"، حيث تُرسل إشعاعات تكشف أى عيب غير ظاهر فى القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته.
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