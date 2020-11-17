جامعة عين شمس تشارك بوفد طلابى بالدورة الرابعة لأوليمبياد الفتاة الجامعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك جامعة عين شمس، بوفد طلابي يضم 16 فتاة من مختلف كليات الجامعة في الدورة الرابعة لأوليمبياد الفتاة الجامعية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ويستمر في الفترة من 16 إلى 19 من نوفمبر الجاري ، ويقام في المدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية و وقائية مشددة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود، أن جامعة عين شمس تشارك في مختلف الرياضات الجماعية والفردية منها ألعاب الكرة الطائرة وخماسي كرة القدم وتنس الطاولة ، بالإضافة إلى ألعاب القوى، لافتاً إلى أن فتيات الجامعة استطعن حصد المركز الأول في رمي الجُلة والتأهل لدور الثمانية في الكرة الطائرة بعد الفوز على جامعة طنطا 2/ صفر ، بالإضافة إلى التأهل لدور الثمانية في خماسي كرة القدم بعد الفوز على بني سويف 4/ صفر وجنوب الوادي 2/ صفر.

و أشار نائب رئيس جامعة عين شمي، إلى أن جامعة عين شمس تحرص على مشاركة طلابها في مختلف الفاعليات و المسابقات الرياضية، بهدف تحفيزهم وإكسابهم مهارات جديدة وصقل مواهبهم في شتى المجالات، فضلاً عن غرس قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف.مؤكداً أن الطالبات يشاركن بالأوليمبياد مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الاحتراز والوقاية والتباعد الإجتماعي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للأوليمبياد فاعليات دور الثمانية للألعاب الجماعية ودور ال 16 في تنس الطاولة ومسابقات الوثب الطويل وعدو 100 متر.

يذكر أن الدورة الرابعة لأوليمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر يشارك به 500 طالبة من 24 جامعة مصرية ويقام برعاية وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمى.