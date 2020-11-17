شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن طلاء واجهات 123 ألفا و469 مبنى وعمارات سكنية بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انتهاء المحافظات من طلاء 123 ألف و469 مبنى وعمارات سكنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن وقال أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل إجمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية واحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى، عن جهود محافظات لاستكمال أعمال طلاء المبانى والعمارات السكنية، أشار إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفاً و551 مبنى والدقهلية 24 ألفاً و788 مبنى والاقصر 5613 مبنى والقاهرة 3468 مبنى وبنى سويف 3005 مبانى والشرقية 2473 مبنى.

وأكد شعراوى على عدم ادخال المرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التى تحددها كل محافظة موضحاً انه تم تحديد الألوان المناسبة لكل مدينة ومركز وحى فى كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية .

وأشار شعراوى الى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف التى تسعى الدولة لتنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية موجهاً الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية فى بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الاحياء والمدن موضحاً قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً لقيام أصحاب المبانى من الانتهاء من طلاء الواجهات الاربع لها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها.