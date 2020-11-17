شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة الكونغولى يصل القاهرة اليوم لبحث التعاون الثنائى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم القاهرة كلود نياموجابو بازيبو، وزير البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية، للتباحث مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى.

وتعقد حاليا اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين فى دورتها الثامنة والتى تستمر على مدار يومين ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة فى مجال الموارد المائية والرى والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيداً لعرضها على وزراء المياه فى البلدين فى الاجتماع الوزارى المقرر عقده نهاية الأسبوع الجارى.

ومن المقرر أن يزور الوزير الكونغولى المركز القومى لبحوث المياه، فى اطار تعزيز التعاون البحثى بين الجانبين.

تأتى تلك المباحثات فى اطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفى ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

يذكر أن الوفد الكونغولى أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد فى القاهرة وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.