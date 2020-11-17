شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تؤكد جاهزيتها لموسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس محمد عبد العاطي رئيس مصلحه الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، مع رؤساء القطاع بالمصلحة للتنسيق معهم لسرعة إنهاء برنامج المخازن وتفعيله و موقف الاستعدادات لموسم الامطار والسيول و العمرات بالمحطات واحتياجات المحطات من التصنيع المحلى .

وأكد عبد العاطى على ضرورة جاهزية المحطات ورفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزيه خطوط التغذية الكهربائية.

وقال بيان للمصلحة عن حالة المحطات التابعة لها أنه تم الانتهاء من عمل مراشمه بالرماله للوحده رقم 4 بمحطه ترعه الطلمبات وإعادة الدهان وإدخالها العنبر بمعرفه رجال مركز الطوارئ بالزقازيق وفريق صيانة المحطه.



كما تتم متابعة أعمال علي محطه ري كفر سعد والمرور على إدارة ورش بلقاس لمتابعه أعمال تصنيع شبك الاعشاب وذلك لجاهزيه المحطات الفنية، فيما قامت الادارة المدنية بتوشكى وبالتعاون مع ادارة الصيانة وادارة التشغيل بتوشكى بعمل ما يلزم من تغيير واستبدال وصلة ومحابس خطي الحريق المتصل بخزاني تعويض الضغط بمنظومة اطفاء الحريق بالمحطة الرئيسية بتوشكى.

أضاف البيان أنه تم تغير بعض عوازل الاختراق وعوازل التثبيت الخاصة بمحطه ساقولا 5 الجديده جهد 22 كيلو فولت وذلك بسبب انهيار عزل بعض العوازل بسبب الرطوبه حفاظا على إستمرار التيار دون اعطال بمتابعه مدير اداره محطات ساقولا وقد تم إطلاق التيار الكهربائي وتجربه المحطه وهي وتعمل بحاله جيدة، تم إنهاء العطل بالمحول الخاص بتغذية قطاع نظم الرصد و الاتصالات و عمل الصيانه اللازمه له و تغيير المصهرات التالفة بموزع الخدمه و تم عمل الاختبارات و التشغيل بحاله ممتازة.