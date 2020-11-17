شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 51 حالة تعدى على الترع فى 6 محافظات لاسترداد أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى حملة بعدد من المحافظات لازالة التعديات المقامة على الترع، حيث تم تنفيذ 51 ازالة على الترع فى نطاق محافظات (القليوبية - المنوفية - دمياط - الجيزة - أسيوط - سوهاج) وذلك إطار الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة علي المجاري المائية لإسترداد أراضى الدولة، ليصبح اجمالى ما تم ازالته 147 ألف و837 ازالة منذ يناير 2015.

وتضمنت الحملة ازالة 6 مخالفات بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية، و 3 بدائرة الإدارة العامة لرى المنوفية، و 10 بدائرة الإدارة العامة لرى السلام غرب، 5 بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة، و16 بدائرة الإدارة العامة لرى أسيوط، و11 بدائرة الإدارة العامة لرى سوهاج.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

