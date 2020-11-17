شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تنظم ندوة بعنوان " ثقافة الوعي بالقانون لطلاب الجامعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت كلية الحقوق جامعة حلوان ندوة "حول ثقافة الوعي بالقانون لطلاب الجامعات"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية، وبحضور وكلاء كلية الحقوق وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، حاضر فى الندوة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعرض لمفهوم ثقافة الوعي بالقانون ، وأنه ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية فقط أو الندوات القانونية،بل إن الوعي بالقانون هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة في المجتمع وفي مقدمتها الوعي الاجتماعي، وهذا يعني استيعاب الافراد لكل ما يدور حولهم من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، بأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القِيَم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئًا وُجِد لمصلحته، حاضرًا ومستقبلا، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال وعيه بضرورة وجود القانون في حياته، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسئوليته الشخصية، وهو واجب وطني وأخلاقي.

كما دارت خلال فعاليات الندوة مناقشات مع الحاضرين حول العديد من المفاهيم القانونية .