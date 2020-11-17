شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض مع السفير الإيطالى آخر تطورات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري لقاءاً مع السفير Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

أوضح عبد العاطى أنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية" والذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين علي إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، كما تم عرض النجاح الذى حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 6 مليون يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وعرض عبد العاطى المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الافريقية ، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2021 وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الإسبوع.

وكشف الدكتور عبد العاطى، أنه استعرض مع السفير الايطالى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.