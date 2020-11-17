كورونا في 24 ساعة| 12 وفاة جديدة في مصر.. ونتائج مبشرة لـ3 لقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، وفاة 12 حالة جديدة، بالإضافة إلى استحواذ لقاح الفيروس على أغلب الأنباء الخاصة بـ"كوفيد- 19".

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- 12 حالة وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الاثنين

- مسئولة بـ"الصحة العالمية" تعلق على "إغلاق" المدارس المصرية.. و5 نصائح لوقاية

- ​الزراعة: حملات على أسواق الماشية للتأكد من إجراءات مواجهة كورونا

- غدًا.. مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية تقل 3800 راكب

- بايدن: لن أتردد في تناول لقاح كورونا إذا ما ثبتت فعاليته وتمت الموافقة عليه

- بايدن: يجب التنسيق مع إدارة ترامب بشأن خطط توزيع اللقاح

- وزارة الصحة السورية: تسجيل 5 وفيات و75 إصابة جديدة بكورونا

- تسجيل 504 حالات وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" فى إيطاليا

- ألمانيا تحظر إقامة الحفلات الخاصة وتواصل تقييد التجمعات

- ميركل: حكام الولايات الألمانية رفضوا تطبيق قيود جديدة لمكافحة كورونا

- لبنان يسجل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- وزير الصحة البريطاني يرجح بدء توزيع لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا" قبل أعياد الميلاد

- "الصحة العالمية" تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعداد الإصابة بكورونا في أوروبا وأمريكا

- المفوضية الأوروبية توقع اتفاقًا مع شركة ألمانية لشراء لقاح محتمل لكورونا

- وزير الصحة الإيطالي: سنبلغ ذروة عدوى فيروس كورونا خلال 7-10 أيام

- بايدن يحتفي بالإعلان عن تطوير المرحلة الثالثة من لقاح موديرنا

- وزير الصحة الأمريكي يشيد بلقاح موديرنا: "يوم تاريخي"

- كازاخستان تبني مصنعا لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا

- مكافآت في الدنمارك لإعدام حيوانات المنك.. ينقل أنواع متحورة من كورونا

- ‏بايدن يطالب الكونجرس بتمرير حزمة مساعدات للعمال والشركات لمواجهة كورونا

- نتنياهو يبحث مع بوتين إمكانية شراء إسرائيل لقاحًا روسيًا لعلاج "كورونا"

- بايدن: توزيع لقاح كورونا لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية

- فايزر 90% وسبوتنيك 92% وموديرنا 94.5%.. ما نعرفه عن لقاحات كورونا

- وزير الصحة اللبناني يُثني على الالتزام المجتمعي بالإغلاق العام للبلاد للحد من تفشي كورونا

- السعودية تسجل 301 إصابة جديدة بكورونا

- كورونا إيران.. أكثر من 775 ألف إصابة و 42 ألف وفاة وأكثر من 564 ألف متعاف

- رئيس وزراء بريطانيا يعزل نفسه بعد مخالطة لنائب مصاب بكورونا

- كورونا في سنغافورة: تسجل صفر إصابات محلية لليوم الثالث على التوالي

- ليبيا تسجل 722 إصابة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

- ميركل: أعداد الإصابات بكورونا تستقر ببطء شديد

- كورونا في روسيا.. رقم قياسي للإصابات اليومية وإجمالي المتعافين يصل إلى مليون ونحو 454 ألف

- إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

- البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا قادمة من الخارج

- جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 803 آلاف حالة والوفيات 12573

- البرازيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية رغم تفشي كوفيد-19

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