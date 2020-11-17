أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – ماكينات طباعة)، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 19 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

كما تم ضبط 453 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط 4 قضايا " تزوير"، وتنفيذ 165حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.