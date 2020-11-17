أبرزها تنفيذ 60 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام على مدار 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية عدة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 25 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و252 دراجة نارية مخالفة، 16820 مخالفة مرورية، فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، 180 قضية مخدرات، وتنفيذ 59880 حكم قضائي متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.