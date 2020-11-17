شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وتوجو اليوم وتردد القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يُلاعب منتخب مصر كرة القدم، في الساعة السادسة مساء الثلاثاء، منتخب توجو على ملعب دى كيجيه في توجو، وذلك في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.
وموقف مصر من فرق المجموعة السابعة ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية كما يلى:
|
الدولة
|
عدد المبارايات
|
النقاط
|
الترتيب
|
جزر القمر
|
4
|
8
|
1
|
مصر
|
3
|
5
|
2
|
كينيا
|
4
|
3
|
3
|
توجو
|
3
|
1
|
4
كان منتخب مصر تعادل في مبارتين ضمن تصفيات المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الافريقية وفاز في مباراة ضمن 3 مباريات قام بلعبها؛ فتعادة مع جزر القمر بلا أهداف وتعادل مع كينيا يهدف وحيد لكل منهما، وفاز على فريق توجو بهدف خلال المباراة السابقة التى أقيمت في استاد القاهرة.
وتعتبر مجموعة قنوان بى ان سبورت هى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا والتى تنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7 من خلال الترددات التالية:
اسم القناة: Bein Sport HD 7 // القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق // التردد 11585 // الاستقطاب عمودى // معدل الترميز 30000 2/3 // التشفير اردويتو 2.
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الوضع في مصر
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اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.