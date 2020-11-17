شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد صلاح يوضح حقيقة إصابة زوجة اللاعب وابنته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى صلاح غالى، والد اللاعب الدولى محمد صلاح، الشائعات الخاصة بإصابه عدد من أفراد أسرة اللاعب وابنتيه بفيروس «كورونا»، مؤكدًا أن الحالة الصحية للأسرة طيبة، وأوضح نتائج المسحات الخاصة بزوجة محمد صلاح ووالدته، بعد إعلان عمرو أديب إصابة زوجة محمد صلاح، كما أوضح الحالة الصحية لنجلتى اللاعب مكة وكيان، وكذلك نتائج المسحتين الخاصتين بشقيقه نصر وزوجته.

وكان عمرو أديب أعلن في برنامجه الحكاية إصابة زوجة محمد صلاح، بفيروس كورونا، ونافيًا إصابة ابنته مكة، وفق ما يتردد من شائعات حسب قوله، واستنتج مما ذلك الإعلان الذي وصفه بأخبار بأنه «مجموعة معينة كانوا مع بعض في مكان معين وتسبب ذلك في نقل العدوى بينهم.»

وقال والد صلاح: كل ما يقال غير صحيح، وما يشاع عن إصابة أولاد محمد صلاح غير صحيح، وأولاده يقيمون معى، ونأكل ونشرب معًا ونجلس معًا ولا يوجد أي شيء، مضيفًا «كله يقيم معايا في الفيلا».

وأكد أن المسحة الخاصة بوالدة محمد صلاح وزوجته ظهرت نتائج المسحات الخاصة بهما «سلبية»، ومؤكدًا «الكلام ده غير صحيح»، ونصر أخو محمد وزوجته عملا مسحة وهما في الخارج، والنتائج سلبية، ولا يوجد أي شيء من تلك الشائعات.

وأضاف أن كل ما يقال عن إصابة أحدًا من أفراد الأسرة سواءًا أولاد أو زوجة محمد صلاح غير صحيح، وأن أحدًا من أفراد الأسرة سواء والدته أو شقيقه «نصر» وزوجته لم يصاب أيًا منهم بفيروس كورونا المستجد.