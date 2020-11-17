شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين جنيه لرفع كفاءة الوحدات المحلية بـ5 قرى في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص 8 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد، لرفع كفاءة الوحدات المحلية في 5 قري ببئر العبد.
وأكد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه فى الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد تم تخصيص مبلغ 8 ملايين جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية، بزيادة ٥ مليون جنيه عن المخصص السابق.
وأضاف بهجت أنه طبقا لتوجيهات المحافظ سيتم رفع كفاءة الوحدات المحلية القروية في الـ5 قري التي تضررت بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من قري بئر العبد وهي قاطية واقطية والمريح والجناين ورابعة.
يذكر ان مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد يبلغ 49 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.
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