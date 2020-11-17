شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة للمجلس الاستشاري لذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد المجلس الاستشاري لذوى الاحتياجات الخاصة، ، ظهر اليوم، جلسة خاصة برئاسة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لمناقشة عدد من الموضوعات.
وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المجلس سيناقش عدد من المطالب المقدمة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تلبية مطالبهم.
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