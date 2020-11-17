شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مجمع مدارس التربية الخاصة ودار الأيتام بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل فريق الهلال الأحمر المصرى أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية بشمال سيناء، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على الصحة العامة والحد من انتشار العدوى وتفشى الفيروس بتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء . وأعلن عمر على محمد مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بالعريش، أن المتطوعين من الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الطب البيطري قاموا بتطهير وتعقيم مجمع مدارس التربية الخاصة ودار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش ومدرسة كرم ابو نجيله بالعريش. ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مراكز ومدن المحافظة . الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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