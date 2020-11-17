شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لإعادة تأهيل عمارات المساعيد في العريش بـ445.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ منطقة تعمير شمال سيناء مشروعا لإعادة تأهيل عمارات حي المساعيد في مدينة العريش والتي تبلغ ١٠٥ عمارات سكنية، بتكلفة تبلغ ٤٤٥ مليون و٧٠٠ الف جنيه.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المشروع ياتي تماشيا مع سعي الدولة الدؤوب نحو رفع المعاناة وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.. مشيراً إلى أن حي المساعيد يعتبر من الأحياء السكنية السياحية بمدينة العريش، حيث انه يقع في مدخل المدينة الغربي وعلي ساحل البحر المتوسط.

من جانبه أكد المهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن المشروع بدأ بترميم عدد ٥٤ عمارة سكنية على ٥ مراحل وذلك بإزالة الحوائط والواجهات القديمة المتهالكة والصرف الصحي القديم وتدعيم الأعضاء الخرسانية من اعمدة وكمرات واسقف على حسب حالتها الانشائية.

أضاف إبراهيم، أن المرحلة الأولى جري فيها ترميم ١٠ عمارات سكنيه بتكلفة ٢ مليون جنيه، والثانية جري ترميم ١٠ عمارات بتكلفة ١٣ مليون جنيه، والثالثة تم ترميم ١٠ عمارات بتكلفة ١٩ مليون جنيه، والرابعة تم ترميم ١٢ عمارة بتكلفة ٣٩ مليون جنيه، والخامسة تم ترميم ١٢ عمارة بتكلفة ٣٢.٧ مليون جنيه.

أشار إبراهيم، أن المرحلة السادسة التي تم افتتاحها خلال احتفال المحافظة بذكري السادس من أكتوبر، تم خلالها إزالة عدد ٢٦ عمارة سكنية بتكلفة ١١٠ مليون جنيه، ويجري حاليا العمل في المرحلة السابعة، حيث تم إزالة عدد ١٩ عمارة تمهيدا لانشائها بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه.

لفت ابراهيم إلى أن المرحلة الثامنة والاخيرة من المشروع تقرر البدء فيها نهاية العام المالي الحالي، حيث سيتم إزالة واعادة انشاء ١٠ عمارات سكنيه بتكلفة تقديري ٨٠ مليون جنيه، وبذلك يكون تم رفع كفاءة عمارات حي المساعيد بالكامل.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن هناك مشروع متكامل لتطوير وتنمية حي المساعيد، حيث يجري إعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسة بالحي، وتنفيذ أعمال انارة للشوارع التي يتم رصفها، بخلاف أعمال التطوير الأخري.