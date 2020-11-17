شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق الملتقى العلمي الأول للاستفادة من النباتات الصحراوية في التصنيع الغذائي والأعلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم الثلاثاء الملتقى العلمي الأول لمشروع (تعظيم الاستفادة من النباتات العصارية لتنمية المجتمعات بمحافظة مطروح) والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وينظمه مركز بحوث الصحراء وذلك في الفترة من 17-19 نوفمبر 2020 بمحافظة مطروح وذلك تحت تحت عنوان (زراعة النباتات العصارية تحت ظروف الأراضي الصحراوية وتعظيم الاستفادة منها في التصنيع الغذائي والأعلاف) ويعقد الملتقي بالمركز الإقليمي لصون وجمع وحفظ الأصول الوراثية النباتية- أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمدينة الحمام- مطروح ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور عبدالله قاسم زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء أن الملتقى العلمى الأول للمشروع يأتى في إطار جهود المركز لنشر التوعية اللازمة للمهتمين بالمجالات الزراعية وخاصة فيما يتعلق بزراعة النباتات العصارية تحت ظروف الأراضى الصحراوية وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف «زغلول» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»ـ أن المزارعين من السكان المحليين والمهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني من أهم الفئات المستهدفة من عقد الملتقى العلمي حتي يمكن الاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم هذه المجتمعات.

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة على أحمد رئيس الفريق البحثي للمشروع إن الملتقي العلمي يهدف إلى تعظيم الإستفادة من الثروة المتاحة من النباتات العصارية البرية والمنزرعة بمطروح وخلق فرص عمل لبعض الأسر بتدريبهم وإكتساب بعض الأهالي مهارات الزراعة والتدريب على التصنيع مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات في مجتمعات الإستصلاح الزراعى الناشئة والمتعددة في الساحل الشمالي الغربي.

وأضافت «فاطمة أحمد» ان ذلك من شأنه فتح مجال الإستثمار في مجال النباتات الطبية العصارية المنزرعة والبرية إنتاجا وتصنيعا وتسويقا بقيام بعض الصناعات الصغيرة التي تقوم على زراعة النباتات الطبية وتحضير الخلاصات النباتية والزيوت العطرية داخل مواقع إنتاج الحاصلات من النباتات الطبية والعطرية وإستخدام الطاقة الشمسية في تجفيف وتجهيز النباتات الطبية لتطوير إنتاجيتها ورفع مواصفاتها ومواصفات الصناعات القائمة عليها.