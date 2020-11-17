شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون زيادة مبادرة عروض التخفيضات للترويج للمنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيدون مطالب زيادة مبادرات عروض التخفيضات للترويج للمنتج المحلى، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مبادرات عروض التخفيضات للترويج للمنتج المحلى. وأيد 91% من القراء مطالب زيادة مبادرات عروض التخفيضات للترويج للمنتج المحلى، بينما عارض 9% من القراء مطالب زيادة مبادرات عروض التخفيضات للترويج للمنتج المحلى.

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