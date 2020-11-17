شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد ارتفاع صادرات الرمان لأكثر من 82 ألف طن وتطبيق نظم التتبع للمنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن صادرات الرمان شهدت تدفقا ملحوظا إلى الأسواق الخارجية، حيث بلغت الصادرات منذ بدء موسم التصدير بإجمالى 82 ألفا و 866 طنا، ليحتل الرمان المركز الخامس فى الصادرات، وحتى 4 من الشهر الجارى، ويتم التصدير طبقًا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية وجارى الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تدفقا فى صادرات الرمان بإجمالى 82 ألفا و866 طنا منذ بدء الموسم وحتى 4 من الشهر الجارى، وزيادة فى صادرات المنتجات الزراعية بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، و تحسن جودة المنتج، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة والمخالفة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، كلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30%.