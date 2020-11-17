شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية على الاختبارات الإلكترونية لأعضاء التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تعمل حاليًا على تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام منصة بلاك بورد الخاصة بجامعة القاهرة من حيث كيفية وضع الاختبارات الإلكترونية عليها حتى تكون الكلية لديها الجاهزية والاستعداد لإجراء اختبارات الميد تيرم إلكترونيًا .

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتدريب على المنصة من خلال إدارة الجامعة على أن يتم نقل الخبرات المكتسبة خلال فترة التدريب لباقى أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام .

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن هناك تطبيقا صارما لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل الكلية والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية خلال التواجد بالكلية والتعامل بقوة مع المخالفين .

جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.