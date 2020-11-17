شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أماكن انقطاع الكهرباء بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد عدة مناطق محافظة الجيزة انقطاع في الكهرباء، حيث أعلنت المحافظة عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة، حيث ستجرى أعمال صيانة غرفة المحولات بعدة مناطق اليوم الثلاثاء، ما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. ونعرض المناطق المتأثرة بالانقطاع بمناطق أكتوبر والشيخ زايد.. • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات اكتوبر 1 1. نصف قرية رويال هيلز التابعة لجهاز مدينة 6 اكتوبر القديم بالقرية السياحية الأولى • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 اكتوبر 2 1. منطقه الفردوس 2 منطقة 1 الى 17 ي- ك 2. من قطع 1 الى 18 3. مدرسة مصطفى الخطيب – السنتر • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد الحي الأول مركز الخدمات التابع لجهاز مدينة الشيخ زايد

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