شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الكاثوليك فى أسيوط تنظم مؤتمر"مشروع حياتى".. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مطرانية الأقباط الكاثوليك في أسيوط، مؤتمر "مشروع حياتي" للشباب، تحت رعاية الأنبا كيرلس وليم مطران الإيبارشية، وبحضور الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للآباء الفرنسيسكان، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت إيبارشية أسيوط، أن التجمع سيكون الجمعة المقبلة، وأنه خلال المؤتمر سيتم تنظيم صلوات أيام تساعية بالمنطقة الشمالية فى كنيسة مار جرجس العزبة، يوم الإثنين المقبل والمنطقة الجنوبية بمنطقة الزرابي فى أبو تيج، يوم الثلاثاء المقبل، والمنطقة الشرقية سحرب يوم الأربعاء المقبل.

وكان المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، التابع للكنيسة الكاثوليكية، قد اختتم مؤتمر التعليم المسيحي في مصر، تحت عنوان "التعليم المسيحي وتحديات العصر"، السبت الماضى، والذى بدأ منذ الجمعة الماضى بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم، وقد بدأ المؤتمر بالصلاة الافتتاحية وكلمة اللجنة المنظمة من الأب ميلاد شحاتة، مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية

كما احتوى المؤتمر علي لقاء بعنوان "التعليم المسيحي والتحديات الرعوية"، مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية ومدير المكتب الإعلامي الكاثوليكي، وأيضًا لقاء "تبادل أدوار"، ومناقشة مع الأب بيشوي رسمي، مدير كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية.