الجريمة في 24 ساعة| حكاية الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة".. ومفاجآت في واقعة "طفلة الحشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين العثور على جثة متحللة داخل مخر سيل في قنا، وتفاصيل جديدة في واقعة "فيديو طفلة الحشيش"، واعترافات المتهم بذبح جاره في الخانكة، وحكاية الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة".

- العثور على جثة متحللة داخل مخر سيل خزام جنوبي قنا

عثرت قوة أمنية من شرطة النجدة، اليوم الاثنين، على جثة متحللة ومجهولة الهوية داخل مخر سيل قرية خزام، جنوبي محافظة قنا، ذلك بعد ملاحظة ضابط القوة الأمنية لرائحة تعفن شديدة بالطريق السريع.

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- مسجل خطر يصطنع فيديو يزعم اعتداء شرطيين على نجل زوجته بالدقهلية

لجأ مسجل خطر إلى حيلة ماكرة بالاتفاق مع زوجته على اصطناع فيديو يزعم فيه اعتداء فردى شرطة على نجل زوجته بالدقهلية لغل يد الشرطة عن ضبطه.

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- دفاع بطل واقعة "فيديو طفلة الحشيش" يكشف مفاجآت جديدة

كشف رمضان أبو زيد، المحامي ممثل الدفاع عن الشاب الذي تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، أظهره وابنته يجبرها على تناول سيجارة بها مادة الحشيش المخدرة، مفاجأت جديدة في الواقعة.

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- "هدده بقتلي".. والدة طفل شبرا تتهم جاره: اعتدى عليه جنسيًا 3 مرات

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، تفاصيل واقعة اتهام أم لجارها بالاعتداء جنسيًا على طفلها البالغ من العمر 9 أعوام في شبرا الخيمة 3 مرات تحت التهديد.

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- شق رأسه نصفين.. المتهم بقتل شاب دافع عن جارته: "مكنتش اعرف انه هيموت"

أدلى المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن جارته في الخصوص بالقليوبية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه.

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- "الحل الوحيد".. ننشر اعترافات المتهم بذبح جاره في الخانكة

أدلى المتهم بقتل سائق "توكتوك" وسرقته، باعترافات تفصيلية أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

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- عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط طرفى مشاجرة فى شبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طرفى مشاجرة فى شبرا الخيمة، بسبب خلافات الجيرة بعد تداول مقطع فيديو.

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- حب في الخفاء انتهى تحت الأرض.. حكاية الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة"

سيظل عام 2020 استثنائيًا في كل شيء. حتى عالم الجريمة لم يسلم من تلك الاستثناءات. طل علينا من نافذته القبيحة بإحدى أكثر الجرائم تعقيدًا. رجل استباح دماء أبرياء خاصة نساء جمعته وإياهن علاقات عاطفية أو رسمية "زواج".

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- الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على بائع خضروات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن التعدي على بائع خضروات بالجيزة

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