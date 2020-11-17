استشهاد لواء شرطة أثناء مساعدته في إخماد حريق بمحطة مترو مسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استشهد اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة؛ أثناء مشاركته لرجال الحماية المدنية بالقاهرة في فحص حريق داخل محطة المترو.
وورد بلاغ لغرفة النجدة، بإندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا.
دفعت على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بقوات الإطفاء لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.
وبالفحص تبين أن الشهيد اللواء جاسر عسر كان يساند رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها، وخلال تفقده لموقع الحريق سقط داخل الهواية مما تسبب في وفاته، ونُقل إثر الحادث ذلك للمستشفى.
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