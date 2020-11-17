شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة الخميس.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد تراجع الحالة الممطرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات الـ48 ساعة القادمة، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الخميس .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وفرصة سقوط المطر (30 %) تقريبًا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش).

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «24- 16»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «25- 15»، الأقصر «26– 15»، أسوان «27– 16».

أما غداً الاربعاء فيسود طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – مطروح – السلوم )، خفيفة على بعض مناطق السواحل الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش)، وفرصة سقوط المطر ( 30 % تقريباً ) على كلاً منهما .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«25 – 16»، الوجه البحرى «25 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27- 20»، شمال الصعيد «26 – 15»، جنوب الصعيد «28 – 16» درجة مئوية.

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب البلاد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطارخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) وجنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) بفرصة ( 30 % تقريباً )، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ) بفرصة ( 50 % تقريباً )، متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 40 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «24 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 20»، شمال الصعيد «24 – 15»، جنوب الصعيد «27 – 16» درجة مئوية .