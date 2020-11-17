شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكلف لجانا بمتابعة الخضراوات الخريفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجانها المرورية بالحقول العروة الخريفية للخضراوات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية من العديد من أصناف الخضر منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضراوات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضراوات لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، لعدة أصناف صنف منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، والكرنب، والفاصوليا، ولا توجد مشكلة سواء في الإنتاج أو السعر وجميع الأصناف متوفرة بالأسواق".

وأضاف مدير الخضر، أن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة انتتاج عروة البطاطس النيلى في عدة مناطق خاصة بالمنيا التي تزرع أكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير الى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وأضاف مدير إدارة الخضر، إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.