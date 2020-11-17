خطوات إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عديدة يطرحها الطلاب في الجامعات المصرية المختلفة، حول مراحل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وخطوات الترشح لها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعات في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19". وحدد القانون رقم 2523 لسنة 2017، الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات المختلفة. ويستعرض ”الخليج 365” كيفية إجراء الانتخابات الطلابية، وأبرزها: سحب وتقديم الاستمارات.

إعلان الكشوف المبدئية .

تلقي الطعون

إعلان الكشوف النهائية .

بدء الدعاية الانتخابية .

تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي .

يتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات .

يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد علي مستوى الكليات .

ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة .

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