شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة التفصيلية لنصيب 13 محافظة من نتيجة الجولة الأولى لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والمقرر تلقى الطعون فى موعد أقصاه 17 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

ووفق النتيجة المعلنة، فقد تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، كما أعلنت عن تمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، بينما تجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد متبقِ لم يحسم بعد.

وجاءت نتيجة الفائزين بالنظام الفردى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونرصد الخريطة التفصيلية للإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من بينها 9 محافظات ستشهد الإعادة بكامل دوائرها لعدم حسم أى مقعد منها فى الجولة الأولى:

- محافظة القاهرة موزعة لـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا شهدت حسم بـ13 دائرة ويتبقى مقاعد بـ6 دوائر بالإعادة وهم أول مدينة نصر، الزيتون، حدائق القبة، المرج، البساتين، وحلوان.

- محافظة القليوبية موزعة لـ6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا حسمت كافة مقاعدها عدا مقعد متبقى بدائرة قليوب يشهد إعادة.

- محافظة جنوب سيناء مخصص لها مقعدان فردى ومقسمة إلى دائرتين حسمت دائرة شرم الشيخ ويتبقى دائرة قسم طور.

- محافظة بورسعيد موزعة على دائرتين فردتين مُخصص لهما مقعدان حسمت دائرة الزهور ويتبقي دائرة بور فؤاد.

- محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا وتخوض بدوائرها الـ10 ويتنافس فيها 42 مرشحا.

- محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدا يتنافس عليها 42 مرشحا فى دوائرها الـ8.

- محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد يتنافس عليها 20 مرشحا فى دوائرها الأربعة.

- محافظة السويس مخصص مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين فى دائرة واحدة.

- محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 فى دوائرها الاثنين.

- محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدان يتنافس عليها 4 بدوائرها الاثنين.

- محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 10 مرشحين فى دوائرها الثلاث.

- محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا ويتنافس عليها 28 مرشحا فى دوائرها الـ7.

- محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا ويتنافس عليها 22 مرشحا بدوائرها الـ6.