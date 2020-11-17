صنعاء 24 وإسلام آباد 20.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر . وتشير توقعات درجات الحرارة في الدوحة والمدينة 31 ، وأبوظبي والرياض والمنامة 30 درجة مئوية نهاراً . بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 18 ، 24 على التوالي . وفي إسلام أباد العظمى 20 والصغرى 07 وموسكو 03- ، 06- درجة مئوية . والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية . المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 35 23 أنقرة 14 01 المدينة 31 16 إسطنبول 17 10 الرياض 30 17 إسلام أباد 20 07 المنامة 30 23 نيودلهي 24 12 أبوظبي 30 24 جاكرتا 32 24 الدوحة 31 24 بكين 13 08 الكويت 26 14 كوالالمبور 31 24 دمشق 17 06 طوكيو 20 13 بيروت 23 18 أثينا 19 12 عمان 19 08 روما 19 10 القدس 18 12 باريس 14 07 غزة 24 15 مدريد 17 09 بغداد 24 10 برلين 11 07 مسقط 28 22 لندن 13 11 صنعاء 24 04 مونتريال 05 02- الخرطوم 36 23 موسكو 03- 06- طرابلس 22 15 نيويورك 11 04 تونس 21 14 واشنطن 13 04 الجزائر 19 12 نواكشوط 34 21 الرباط 27 13 أديس أبابا 23 07 الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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