«مترو الانفاق»: وفاة وكيل شرطة النقل والمواصلات في محطة مسرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، وفاة اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد ومترو الأنفاق، إثر سقوطه أثناء مروره بمحطات المترو بالخط الثاني. وقال عبدالهادي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «توفى منذ قليل بمستشفى الشرطة بالعجوزة.. شهيد العمل والواجب، أخى الحبيب سيادة اللواء الشهيد جاسر عسر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات». وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أوضح عبدالهادي أن الفقيد سقط أثناء مروره على غرف التهوية بين محطتى مسرة والشهداء . اللواء كان له أدوار بطولية في السكة الحديد، حيث قام عندما كان يشغل رئيس قسم شرطة ضواحي السكة الحديد «محطة مصر» عام 2016، بالمخاطرة بحياته عندما اقتحم عربة قطار رقم 551 «القاهرة- طنطا» على رصيف ١٢، وقام بإطفاء الحريق الذي اشتعل بها، منقذا حياة الركاب بعد أن اشتعلت النيران في العربة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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