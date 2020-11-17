شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خام محلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 4 لسنة 2021/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها مساء الاثنين، أن الحد الأدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ يناير ٢٠٢١.
وأضافت أن جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الحالي، موضحة أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
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