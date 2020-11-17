شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: استمتعوا اليوم وغدًا بزخات شهب الأسديات بعد منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أننا سنكون على موعد اليوم وغدًا مع زخة شهب الأسديات .وأشار رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن شهب الأسديات هي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابًا في الساعة عند الذروة، وتشتهر هذه الشهب بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها، وقد حدث هذا الأمر أخيرًا عام 2001 .

وتابع: تحدث زخة شهب الأسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل-تتل الذي تم اكتشافه عام 1865، وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 16 الى فجر اليوم التالي 17 نوفمبر.

وأكد: ولن يمثل وجود هلال القمر مشكلة في مساء ذلك اليوم حيث سيغرب مبكرًا تاركًا السماء مظلمة طوال الليل.. أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تمامًا بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الأسد، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .