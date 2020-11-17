إجراء صيانة بخط الغاز الطبيعي شقير - السويس قد ينجم عنه حدوث صوت مرتفع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية بأنه جارى إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى (شقير/السويس) اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، مما يتطلب تفريغ لخط الغاز الكائن بمنطقة الحفاير بطريق العين السخنة بمنطقة عتاقة بالسويس. ومن المتوقع أن ينجم عن ذلك صدور صوت مرتفع ناتج عن عملية التفريغ.

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