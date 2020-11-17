شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة: توزيع "سى دى" بالمقررات الدراسية لمواجهة مشكلة التواصل بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن عددًا من كليات الجامعة عملت على توفير المقررات الدراسية للطلاب من خلال توزيع "سى دى" للطلاب بالمقررات الدراسية والمحاضرات وذلك لمن لديهم مشكلة فى التواصل إلكترونيًا عبر منصة الجامعة التعليمية "بلاك بورد".

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الهدف والدافع من توزيع "سى دى" للطلاب لحل أي مشاكل تعرقل العملية التعليمية، خاصة وأن بعض الطلاب لديهم مشاكل مرتبطة بسرعة الاإترنت وقدرات الطلاب على استخدام المنصة.

وأشار الدكتور محمود علم الدين فى تصريحاته إلى أن الجامعة عملت أيضًا على توفير مدربين وخبراء لإرشاد الطلاب لكيفية استخدام المنصة التعليمية للجامعة والتعامل معها لمتابعة المحاضرات والمقررات الدراسية خاصة فى ظل تطبيق منظومة التعليم الهجين التي تعتمد على المزج بين التعلم عن بعد والتعليم المباشر بالحضور للجامعة.

فيما تواصل جامعة القاهرة من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني، إعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة Blackboard والاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة، حيث يبلغ عدد طلاب الجامعة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.