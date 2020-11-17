أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة × 15 صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعد مدينة الفنون والثقافة التى أنشتها الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر مدينة فنية وثقافية فى الشرق الأوسط، لتصبح قبلة العلماء والباحثين والمثقفين ومنارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى، حيث استطاعت الحكومة إنشاء هذه المدينة العملاقة فى معدلات زمنية قياسية، وعلى مستوى وتيرة وتناغم وتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية.



المدينة الفنية والثقافية بالعاصمة الإدارية

وخلال نحو 30 شهرا نجحت مؤسسات الدولة في تأسيس أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، لتصبح محط أنظار العالم أجمع والشرق الأوسط على وجه الخصوص، لتخطيها مدن الثقافة والفنون به، من حيث الإنشاءات والإمكانات المزمع تنفيذها.

وأقيمت مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.



أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

هذه المدينة العملاقة تحوي قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة، إضافة إلى مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6 آلاف شخصًا.

أكبر مدينة ثقافية وفنية بالشرق الأوسط في مصر

كما أن هذه المدينة الفنية الأكبر في الشرق الأوسط، تضم المدينة مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين، فضلًا عن قاعة عرض سينمائى متصلة بالأقمار الصناعية، و3 قاعات للتدريب، واستديو تسجيل صوتى مجهز بأحدث التقنيات، كما يحتل حدث إنشاء دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية، والتى تعتبر جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة، حيزا كبيرا كأعظم إنجاز ثقافى وفنى فى الشرق الأوسط، لما تحتويه من قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2000 فرد، فضلًا عن مسرحين للموسيقى والدراما، إضافة إلى مركز الإبداع الفنى ومتحف الشمع، حسبما ذكر موقع "خريطة مشروعات مصر".



اعتمدت المدينة على المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية



أعظم انجاز ثقافي وفني في العاصمة الإدارية



المدينة الثقافية محط أنظار العالم



تضم المدينة المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف



تضم المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا



تقام المدينة على مساحة 127 فدانًا



جانب آخر من المدينة الثقافية بالعاصمة الإدارية



جانب من المدينة الفنية والثقافية بالعاصمة الإدارية



جانب من المدينة الفنية والثقافية بالعاصمة الإدارية



جانب من المدينة



صورة للمدينة الفنية والثقافية بالعاصمة الإدارية