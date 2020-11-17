شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: اشتراك مصر بمجموعات أممية كثير ميزة وتحدى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إن اشتراك مصر فى مجموعات كثيرة، تعد ميزة كبيرة وتحدى كبير، فهى ميزة تأتى من منطلق تعدد الأبعاد للهوية المصرية، فمصر دولة عربية وأفريقية، ودولة أسلامية، ودولة متوسطية، فلذلك نحن أعضاء فى عدد من المجموعات، ومنها المجموعة العربية، المجموعة الأفريقية، ومجموعة عدم الانحياز، ومجموعة مؤتمر التعاون الإسلامي، ومجموعة 77 والصين وهى أكبر محفل تفاوضى للدول النامية فى الأمم المتحدة.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال لقاء خاص فى برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، أن كل هذه الانتماءات تتيح فرصة لتواصل أكبر وظهور أكبر، وفاعلية أكثر، ولكنها تحدى كبير، لأنها تحتاج كل هذه المجموعات لها اجتماعاتها التنسيقية الخاصة بها، والإقرارات التى تتقدم بها، وعملياتها التفاوضية.

وأشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إلى أن هناك عبء كبير يقع على الزملاء فى هذه البعثة، لمتابعة التعاون والتنسيق مع كل هذه المجموعات المتعددة، والتي تضم أعداد كبيرة من الدول، وبالتالى تتيح بالطبع قدر أكبر من الفاعلية، ولكن تمثل تحدى مهنى فى التواصل والانخراط والتنسيق مع كل هذه الجبهات المتعددة من التواجد الدبلوماسى فى نيويورك.