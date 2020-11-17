شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: تواجد الرئيس بالمحافل الدولية يعزز الجهود الدبوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إن العمل الدبلوماسى هو منظومة متكاملة تتم على جبهات متعددة، وبالطبع وجود القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى محفل أممى فى الأمم المتحدة، يعطى لهذه الجهود مستوى أرفع ورؤية أوضح، وتأثير أفضل بكثير.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال لقاء خاص، اليوم الإثنين، على برنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، إن التواجد الرئاسى فى مثل هذه المحافل، سواء كان فى مجلس الأمم المتحدة بدورة الجمعية العامة خلال افتتاحها السنوى، فى الاتحاد الأفريقي وقمة الاتحاد الأفريقي، يتيح أمرين طرح الرؤية المصرية للقضايا الإقليمية والدولية من مستوى القيادة السياسية، مما يعطى زخما ومصداقية وتأثيرا.

وأشار السفير محمد إدريس، إلى أن تواجد القيادة السياسية فى المحافل الدولية تتيح له الفرصة للقاء بالقادة الأخرين، وتبادل وجهات النظر والحديث بشكل مفصل فى قضايا تهم الشأن المصرى، وبالتالى مثل هذا التواجد له تأثيرات مهمة وإيجابية على أكثر من صعيد، وعلى أكثر من جبهة من جبهات العمل المصرى، لتوضيح رؤيتنا إلى الخارج، وأيضا الدفاع عن قضايانا ومصالحنا.