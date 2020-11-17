شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر منخرطة فى القضية الفلسطينية منذ بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إن هناك 3 أضلاع أساسية لعمل الأمم المتحدة، وهى التنمية والسلم والأمن، وحقوق الانسان، وأن القضية الفلسطينية والليبية والسورية واليمنية، هي قضايا تندرج تحت ضلع السلم والأمن، وأن القضية الفلسطينية عمراها الأن 70 عام وطال انتظار الحل لها رغم أن الحل أسسه متفق عليها فى المجتمع الدولى.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال لقاء خاص، اليوم الإثنين، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك الكثير من الجهود و المبادرات التى تمت، والمفاوضات التى تمت على مدى فترات طويلة، وبالطبع مصر منخرطة فى هذه القضية منذ بدايتها وحتى الأن، وستظل منخرطة فى هذه القضية حتى تصل إلى الحل العادل، مؤكدا على أن الحل العادل الذى نعنيه هو دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السفير محمد إدريس، على أن هذه هي الرؤية التى يتوافق عليها المجتمع الدولى، والتي تعمل على أساسها الأمم المتحدة، ولكن تنفيذها شيء أخر، مضيفا أن إدراك الحقائق شيء وتنفيذها شيء أخر، هناك قرارات صادرة كمن الأمم المتحدة، وغيرها من مجلس الأمن، وهناك معايير من المجتمع الدولى فى عمومه يتفق عليها، لكن التنفيذ له أمور أخرى، فهو يتعلق بتوازنات سياسية، وبمصالح قوى كبرى، وللأسف حتى الأن لم يتم تنفيذ هذه القرارات، وذلك مثل ما يحدث فى أمور أخرى، ويعد هذا التحدى الذى يواجه المنظومة الدولية.