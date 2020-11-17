6 شروط و5 محطات للحصول على كارنيه ركوب أتوبيسات النقل العام مجانا لكبار السن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الخليج 365 شروط وأوراق وأماكن الحصول على كارنيه ركوب جميع أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، والتى بدأ تلقى طلبات المواطنين بالمكاتب منذ أيام. الشروط والأوراق

1- تجاوز الـ70 عاما.

2- يمكن الاشتراك لأى مواطن بالجمهورية.

3- يقدم المواطن صورتين شخصيتين وصورة البطاقة.

4- دفع 5 جنيهات تكلفة الخدمة.

5- الحصول على الكانيه خلال 10 أيام بحد أقصى.

6- الكارنيه صالح لمدة عام.أماكن التقديم

1- مكتب الهيئة فى ميدان العباسية.

2- مكتب الهيئة فى العتبة.

3- مكتب الهيئة فى 7 شارع مراد بالجيزة.

4- مكتب محطة المظلات.

5 - مكتب جامعة الأزهر. الشروط والأوراق1- تجاوز الـ70 عاما.2- يمكن الاشتراك لأى مواطن بالجمهورية.3- يقدم المواطن صورتين شخصيتين وصورة البطاقة.4- دفع 5 جنيهات تكلفة الخدمة.5- الحصول على الكانيه خلال 10 أيام بحد أقصى.6- الكارنيه صالح لمدة عام.أماكن التقديم1- مكتب الهيئة فى ميدان العباسية.2- مكتب الهيئة فى العتبة.3- مكتب الهيئة فى 7 شارع مراد بالجيزة.4- مكتب محطة المظلات.5 - مكتب جامعة الأزهر. وكانت شهدت مكاتب اشتراكات هيئة النقل العام بالقاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين كبار السن للحصول على كارنيهات الركوب مجانا، حيث تتلقى المكاتب طلبات المواطنين الأكبر من 70 عاما فأكثر لإصدار كارنيهات مجانا للركوب على كل خطوط الهيئة بمحافظات القاهرة الكبرى لرفع العبء عن هذه الفئة، ورصد ”الخليج 365”، إقبالا كبيرا من المواطنين كبار السن على مكاتب الاشتراكات بفرع جامعة الأزهر والعباسية، لتقديم طلبات الحصول على كارنيه النقل العام للركوب مجانا، وذلك لليومم الثانى على التوالى.

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