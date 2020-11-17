شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وكيل شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق بمحطة مترو مسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد منذ قليل، اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا انه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا منذ قليل، بإندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء جاسر عسر ، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته فى المساعدة على إخماد الحريق خوفا على حياة المواطنين، إلا انه سقط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .