شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تؤكد تشغيل وحدات الطوارئ استعدادًا للأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، من تركيب وتشغيل وحدة الطوارئ الهيدروفلو تصرف 1 م 3 / ث ديزل نقالى إنقاذ سريع بموقع ترعة جندل السفلى التابعة لهندسة رى الحسنية التابعة لرى شرق الشرقية، نظرا لإجراء أعمال التبطين للترعة ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، ولضمان وصول المياه للمزارعين لحين الانتهاء من أعمال التبطين.

وأوضح المهندس محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تشغيل وحدة طوارئ لاين شافت بمحطة إيتاى البارود بالإدارة العامة لمحطات شمال غرب الدلتا بدمنهور، للتأكد من جاهزية الوحدة وتعمل بحالة جيدة.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"الْيَوْمَ السابع"، أنه تجرى متابعة أعمال التشغيل والصيانة وانتظام الورادى لمواجهه السيول والأمطار وتنفيذ برنامج العمرات بالمحطات، وضمان الجاهزية الكاملة ورفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه جرت متابعة انقطاع الكهرباء عن محطة صدفا بسبب وجود عطل فى محولات ميت فارس حتى تم الإصلاح، وعودة الكهرباء للمحطة وتشغيلها بحالة جيدة.

ولفت إلى توقيع عقد مع مديرى العموم "محطات ومعامل"، ومديرى الإدارات لمناقشة خطة العمل خلال فترة الطوارئ وأيضا الاحتياجات وتدبير قطع الغيار للمحطات ومتابعة إنجازات الفترة الماضية، ووضع خطة العمل للفترة المقبلة، ومناقشة أبواب الميزانية وموقف صرف مستحقات الشركات وسير العمل ومشاكل العاملين، حيث وجه بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة وإزالة أى معوقات.

وأكد عبد العاطى، متابعة مدى جاهزية المحطات للإيفاء بساعات التشغيل المطلوبة لرى الزمامات وجاهزية وحدات الطوارئ المركبة أمام المحطة لاستيعاب أى زيادة فى منسوب المصرف أمام المحطة تحسباً لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول والمحافظة على منسوب أمن أمام المحطة.

كما تم تصنيع 6 جاويط نحاس قطر 20×5*2 بوصة بورش المحمودية و12 صامولة نحاس ولزوم محرك مداخل التيار لمحرك محطة الخندق قدرة 185 كيلو وات.