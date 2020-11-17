شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لمناطق انقطاع الكهرباء اليوم بأحياء ومراكز الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عن فصل التيار الكهربائى عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة، حيث ستجرى أعمال صيانة غرفة المحولات بعدة مناطق اليوم الثلاثاء، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1:

شارع الشعب مساكن الضباط العمرانية الغربية

شارع العروبة وشارع الزقازيق وشارع قنا العمرانية الغربية وشارع الجزائر وشارع طنطا وشارع العنوسى وشارع أبو العباس العمرانية الغربية

شارع فتح الباب وشارع الجزائر وشارع البحر الأحمر العمرانية الغربية.

شارع الأسد وشارع محمود حنفى وشارع التلاتينى العمرانية الغربية.

شارع أبو الليل وشارع صبحى المحامى العمرانية الغربية.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2:

شارع عبد التواب التربانى من الفريق على فهمى المجزر الآلى، شارع المجزر الآلى، شارع بجوار مدرسة المستقبل المجزر الآلى، ناصية شارع المستشار محمد مصطفى من شارع الفريق على فهمى من المجزر الآلى، شارع إسماعيل المعداوى وشارع محمود عامر، ومخزن الأنابيب ومعهد الدراسات النوعية والمستشار محمد مصطفى وامتداد المجزر الآلى وشارع مسجد الرحمن والجامع الأصفر والمعهد الأزهرى قبل الدائرى، ومدرسة الوادى وأبراج سارة ومعهد البطران ومدرسة المستقبل.



المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل

ناصية شارع محمد وجيه مع العشرين.

ناصية شارع عبد الفتاح عزب مع أبو زيد بدر، شارع سيد صديق موازى لشارع أبو زيد بدر، شارع محمد السيد خلف مسجد الضوء من العشرين.

ناصية شارع عطا من أبو زيد بدر العشرين، ناصيه شارع أحمد سعيد مع أبو زيد بدر من العشرين.



المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات أكتوبر 1

نصف قرية رويال هيلز التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر القديم بالقرية السياحية الأولى.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2.

منطقة الفردوس 2 منطقة 1 إلى 17 ي- ك

من قطع 1 إلى 18 ومدرسة مصطفى الخطيب – السنتر.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد:

الحى الأول مركز الخدمات التابع لجهاز مدينة الشيخ زايد.



المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور

منطقة صفط اللبن.

ناصية شارع التحرير مع شارع ترعه عبد العال .1

وشارع ترعة عبد العال 1 مع كوبرى صفط.

وشارع محمد عويس عبد الصمد وشارع على حسن شارع فتحى البدرى وشارع حضانة السعد القديمة وشارع محمد حسن وشارع المدرسة.

وشارع إبراهيم الدسوقى وشارع سيدى مسعود وشارع داير الناحية وشارع عبد الحليم وفا وشارع الدرديرى وشارع الجمعية وشارع الجمل وشارع الخلفاء الراشدين.

وشارع عيسى القاضى وشارع مدرسة الشيماء وشارع شعبان محمد فراج وشارع أحمد المزين وشارع العمدة وشارع أبو كوع وشارع مسجد الرجاء.

شارع ذو النورين وشارع العمدة وشارع الفيومى وشارع على الصعيدى وشارع قدرى أبو النجا وشارع خليفة صالح وشارع حسن الفيومى وشارع طه أبو هدية وشارع حضانة الزهراء.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الدقى

وزارة الثقافة ميدان الكيت كات.

مبنى محكمة الأسرة ميدان الكيت كات.

عمارات الأوقاف أ، ب، ج، د ميدان الكيت كات.

مساكن الأوقاف من ميدان الكيت كات حتى شارع العلمين.

مكتب بريد الكيت كات.

العمارة 14 شارع عمر طوسون.

العمارات من ناصية شارع المحروسة حتى مدرسة ابن خلدون شارع عمر طوسون.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1

عزبة غيضان كفر حكيم.

عزبة الغنادرة من كوبرى طراف المريوطية.

مزارع بقرية برقاش.

قرية الحارة بالواحات البحرية.

المناطق المتأثرة لشبكات جنوب الجيزة:

العياط والصف وأطفيح.

مصانع طوب جبل جرزا (الاتحاد والمستشار وجميل عبد الرشيد والأرض الخضراء وعبد العزيز شومان) بمنطقة العياط.

شارع المدبح غرب الطريق مصنع المكرونة العياط.

منطقة الموقف وشرق البلد العياط.

منطقة طراد النيل بقرية المساندة العياط.

منطقة محول شريف بالمتانيا قبلى البلد العياط.

قرية الرقة البحرية والقبلية أطفيح.

منطقة مستودع الغاز أطفيح.

محيط مجمع عبد العظيم أبو سنة أطفيح.

منطقة القنطرة قبلى أطفيح.

منطقة عرب منشأة سليمان أطفيح.

مزارع فوق الديسمى الصف منطقة مزارع أرض زراعية ومصانع الوادى الصف

مصانع ماهر عكاشة بالشرفا الصف.

منطقة ورشة الحجر بالشرفا الصف.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2

بجوار محطة مياه بهرمس ومنطقة أولاد جميل بهرمس مركز منشأه القناطر.

منطقة نجع العرب قرية الرهاوى مركز منشية القناطر.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة

شارع متولى الشعراوى وشارع مركز شباب منى الأمير وشارع مسجد أبو السعد وشارع مسجد الهدى طريق 11 الحوامدية وشارع جسر المنوات الحوامدية.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

شارع الإيمان وشارع المدينة المنورة كفر الحما.

لوحة علاء الدين جزيرة محمد.

شارع مزرعة خير العمدة من كورنيش النيل.

شارع فوزى رحيم وشارع أولاد أبو فاطمة والحوامدية وشارع عبد التواب سلامة وراق الحضر.